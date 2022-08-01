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وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات غير صحيح

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:46 م
وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات غير صحيح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن كل ما يتم تداوله ببعض المواقع التى تتدعى المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس له من الصحة، وتهيب الوزارة بمحررى التعليم عدم التطرق إلى هذا، لأننا قلنا بوضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس يعنى من 1 حتى 7 أغسطس، ولا داعى لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور.
 
وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
ويقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.
 
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.
 
- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.
 
- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
 
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
 
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
 
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
 
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
 
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.
 
 
 
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

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نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022



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