التعليم: دعم 54 مركزا للموهوبين لتمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيا

كتب ـ محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات، وفي ضوء اهتمام الدولة برعاية وتنمية ودعم الموهوبين في كافة المجالات مما كان له عظيم الأثر في صقل قدرات الطلاب ومواهبهم، قامت الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بالشراكة مع وزارة الاتصالات في دعم مراكز الموهوبين على مستوى الجمهورية بواقع 54 مركزًا بالمدن والقرى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الدعم المقدم من وزارة الاتصالات يتمثل في عدد خمسة أجهزة حاسب آلي حديثة، وخمس شاشات وخمس طابعات ليزر حديثة؛ وذلك لتمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيا بنطاق أوسع.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، أن توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كانت بمثابة الدافع لتحقيق الهدف، وقامت الإدارة على إعداد دليل البرامج الإثرائية وتدريب موسع لمسئولي الموهوبين بالإدارات والمديريات والمدارس، مشيرة إلى أن عملية التوزيع بالمديريات بدأت منذ الأمس.