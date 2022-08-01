الصحة: جرعات كورونا التنشيطية تحمى من الإصابة بمتحورات الفيروس الجديدة

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الجرعة التنشيطية تضمن للمواطن نسبة أمان أعلى من الإصابة بفيروس كورونا مشيرة إلي أنها ترفع مناعة الجسم في مواجهة المتحورات الجديدة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الحصول علي الجرعات التنشيطية للقاح كورونا من الأمور الهامة لاستمرار تنشيط المناعة المكتسبة من اللقاح .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.