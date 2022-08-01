الصحة: يمكن الحصول على جرعات كورونا التنشيطية بالوحدات الصحية "إنفوجراف"

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أخذ لقاح كورونا هام ويحمى من العدوى، مشيرة إلي أنه يمكن الحصول علي اللقاح وجرعاته التنشيطية في الوحدات الصحية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "احمى نفسك وأسرتك من خطر الإصابة بفيروس كورونا واحصل على الجرعة التنشيطية للقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن للأشخاص الأصحاء تلقي الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر من أخذ آخر جرعة للقاح، كما أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يمكنهم الحصول علي اللقاح بعد مرور 3 أشهر من أخذ آخر جرعة للقاح.