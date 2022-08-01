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الصحة: يمكن الحصول على جرعات كورونا التنشيطية بالوحدات الصحية "إنفوجراف"

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:37 م
الصحة: يمكن الحصول على جرعات كورونا التنشيطية بالوحدات الصحية "إنفوجراف" وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أخذ لقاح كورونا هام ويحمى من العدوى، مشيرة إلي أنه يمكن الحصول علي اللقاح  وجرعاته التنشيطية في الوحدات الصحية .
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: "احمى نفسك وأسرتك من خطر الإصابة بفيروس كورونا واحصل على الجرعة التنشيطية للقاح.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن للأشخاص الأصحاء  تلقي الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر من أخذ آخر جرعة للقاح، كما أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يمكنهم الحصول علي اللقاح بعد مرور 3 أشهر من أخذ آخر جرعة للقاح.
 
 
 
جرعات كورونا التنشيطية
جرعات كورونا التنشيطية

 


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