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جامعة حلوان تنظم المؤتمر الأفريقى الأول للذكاء الاصطناعى يوليو 2023

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:51 م
جامعة حلوان تنظم المؤتمر الأفريقى الأول للذكاء الاصطناعى يوليو 2023 الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات بجامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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وافق مجلس جامعة حلوان بجلسته المنعقدة في 26/7/2022 على مبادرة الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات لاستضافة مصر أولمبياد الحاسبات والذكاء الاصطناعي الافريقي الأول لتكون في شهر يوليو 2023 . 
 
وأوضح الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان عن تفاصيل استضافة مصر الأولمبياد الأفريقي بعد نجاح الأولمبياد الخامس للحاسبات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع لجنة القطاع ومشاركة 24 جامعة وقرابة 200 طالب مصري، والذي نظمته حاسبات حلوان في يوليو 2022 بالتعاون مع قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي والذي أحدث حالة غير مسبوقة.
 
وقال عميد الكلية، إن حاسبات حلوان وضعت رؤية كاملة للمرحلة القادمة فقد تم تغيير موعد الأولمبياد من مارس الي يوليو ليكون هناك تنافس قوي في مجال الذكاء الاصطناعي في القارة الأفريقية.
 
ويأتي الهدف من ذلك السعي نحو الانتقال لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، وتفعيل لقوة مصر الناعمة لتشمل دور الجوار الأفريقي.
 
وأكد عميد حاسبات حلوان، أنه قد تم تقديم رؤية لاستضافة مصر أولمبياد الحاسبات والذكاء الاصطناعي الافريقي وتم الموافقة على ذلك لتكون في شهر يوليو 2023.
 

جامعة حلوان

الذكاء الاصطناعى

اخبار مصر

التعليم العالى



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