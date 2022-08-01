تنسيق 2022.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الوقاية الكهربية بهندسة حلوان

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الهندسة ب جامعة حلوان عن برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية، وهو أحد البرامج المميزة بالكلية والذى يستهدف إعداد مهندسين مؤهلين للمساهمة الفعالة فى إحداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية الكهربية، وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمى والعالمي فى هذا المجال.

وأوضح الدكتور محمود المسلاوى عميد الكلية فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن البرنامج يتميز بتقديم باقة من المقررات الدراسية التخصصية فى هندسة القوى والوقاية الكهربية مثل الآلات الكهربية والتحكم الآلى والقوى والشبكات الكهربية وتوليد واستخدام الطاقة المتجددة وتوليد ونقل وحماية الطاقة والأنظمة الكهربية وتصميم أنظمة الحماية الرقمية للآلات والشبكات الكهربية الذكية وإعداد قوائم المعدات والتجهيزات والتركيب والاختبار لأنظمة حماية الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وأنظمة توزيع الطاقة الكهربية.

وتتلخص رسالة البرنامج في إكساب الخريج مخرجات تعلم معرفية وذهنية وحرفية متميزة وتعلم ذاتى مستمر مزودا بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال القوى ووقاية معدات الشبكات الكهربية، لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والاقليمى والدولى مدركا مسئوليته الأخلاقية فى الحفاظ على البيئة، ومستخدما لأدوات البحث العلمى فى تنمية وتطوير المجتمع.

يهدف البرنامج إلى التعرف على أساسيات هندسة القوى والوقاية الكهربية، مراجعة مستندات توريد أنظمة القوى والوقاية الكهربية طبقا للمواصفات الأساسية لضمان تحقيق الجودة، وإعداد الرسومات والمواصفات الأساسية والبيانات لبناء أنظمة وقاية الطاقة الكهربية، وتصميم أجزاء وأنظمة وعمليات وقاية كهربية لخدمة متطلبات المجتمع الاقتصادية، واستخدام أحزمة الحاسب الآلي والحلول العددية ولتمثيل مسائل فى مجالات حماية الآلات الكهربية وأنظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربية ودوائر الجهد العالى ومصادر الطاقة المتجددة وتطبيقات إلكترونيات القوى، وتقييم نتائج عددية ومعملية لتحديد خواص أجزاء ومعدات وأنظمة فى مجالات هندسة الوقاية الكهربية، وتبنى البحث والاستنتاج وتطبيق حس الفكر الهندسى فى حل المشكلات المتعلقة بمجالات هندسة القوى والوقاية الكهربية فى مهنته، بحيث يجيد الطالب الاتصال كتابة و تحدثا ويعمل منفردا أو ضمن فريق عمل، ويقدر القيم والأخلاقيات ومسئولياته تجاه المجتمع والبيئة فى حياته العملية.

وتكون مدة الدراسة فى البرنامج 160 ساعة معتمدة، منها 36 ساعة معتمدة فى المستوى الإعدادى، ويحق للطالب التخرج عند استكمال 17 ساعة علوم اجتماعية وإنسانية، 68 ساعة علوم أساسية، 75 ساعة علوم تخصصية وتطبيقية بالإضافة لتدريب فى ورش الكلية لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الأول وتدريب ميدانى لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الثانى.

وتكون مجالات العمل للخريج في شركات التوليد والتوزيع الكهربي ، محطات القوى الكهربية، شركات النقل الكهربى ومراكز تحكم الطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسات ذات العلاقة، مزارع الطاقة المتجددة، قطاعات البترول ومشتقاته، مصانع المعدات والمكونات الكهربية، الصناعات الإلكترونية، مؤسسات مترو الأنفاق والنقل الأخرى.