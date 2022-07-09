فى عيد الأضحى.. كيف تشوى اللحوم بطريقة صحية؟.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

يحب كثير من الناس تناول اللحوم المشوية في عيد الأضحى، ولكن يجب اتباع طرق الشواء الصحية حتى تحافظ على صحتك، خاصة فى ظل وجود صلة بين الطعام المشوي والإصابة بالأمراض، ولكن يمكنك تقليل هذا الخطر من خلال هذه النصائح البسيطة للشواء الصحي، بحسب موقع "Healthy".

كيف تشوى اللحوم بطريقة صحية



ابتعد عن جعل اللحوم تحترق

إذا كنت تفضل اللحوم المشوية يجب ألا تجعلها تحترق أو تتفحم، حيث قد يؤدي تناول اللحوم المطبوخة جيدًا أو المتفحمة بانتظام إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، حيث تنتج اللحوم مادتى HCAs و PAHs، وفقًا للمعهد الأمريكي للسرطان.

أظهرت الدراسات المعملية أن [هذين المركبين] يمكن أن يغيروا حمضنا النووي وهذا بدوره يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

تدرب على التقليب المتكرر

ادفع الفحم إلى حواف الشواية وقم بطهي اللحم في المنتصف واقلبه بشكل متكرر، يمكن أن يمنع الدخان من الاصطدام المباشر باللحوم والتقليب يفعل نفس الشيء وهذا يقلل من تكوين المواد الضارة والتي تحدث عندما تتساقط الدهون والعصائر من اللحم على النار، ما ينتج عنه ألسنة اللهب والدخان.

انقع اللحم في التتبيلة

تعمل التتبيلة كحاجز بين اللحوم والمواد المسرطنة، وتشير الدراسات إلى أن نقع اللحوم لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل الشوي يمكن أن يقلل من تكوين HCAs.

جرب مزيجًا من الزيت والخل وعصير الليمون مع الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة.

قلل من وقت الشواء

طهي اللحوم لفترة طويلة يؤدي أيضًا إلى تكوين مواد مسرطنة، لأنك تعرض الطعام لفترة أطول للدخان واللهب.

قم بتقطيع اللحم البقري إلى أجزاء أصغر ويمكنك أيضًا تقليل وقت الشواء عن طريق الطهي المسبق لأي لحم في الميكروويف أو الفرن هذا يقلل من الوقت الذي يتعرض فيه اللحم لهذا الدخان ويقلل من فرصة تشكل المواد الضارة.

تأكد من وضع أي لحم مطبوخ جزئيًا على الشواية فورًا للحماية من البكتيريا ومسببات الأمراض الغذائية الأخرى التي تسبب المرض.

اخلط اللحوم مع الخضار على الشواية

جرب الجمع بين مجموعات الطعام مثل: الخضروات واللحوم الخالية من الدهون- للحصول على وجبة مشوية ومتكاملة. ثم يمكنك إضافة أطباق غير مشوية - سلطة خضراء أو سلطة فاصوليا أو طبق من الحبوب الكاملة.