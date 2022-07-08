محافظ المنوفية: ذبح 30 عجل أضاحى وتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية

المنوفية – فريق المحافظات

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه سيتم ذبح 30 عجلا بالقرى لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وذلك بالتنسيق الكامل مع جمعية الأورمان تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم خلال فترة الاحتفال بالعيد.

يأتى ذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على التعاون الدائم والوثيق مع كافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم يد العون والمساعدة لتلك الفئات المستحقة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعى كونها أحد أهم المجالات التنموية .

وأوضح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأن عملية الذبح ستبدأ من صباح أول أيام العيد وحتى عصر آخر أيام التشريق بمجزر أشمون وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى للإشراف على عمليات الذبح والتعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة، لافتا إلى أن عملية توزيع لحوم الأضاحى تتم بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة للإستعانة بقاعدة البيانات المسجلة وكشوف الإستحقاق المعدة من قبل الجمعيات المشهرة لضمان وصول لحوم الأضحية لمستحقيها.

ومن جانبه، قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية لجميع أهالى وأبناء شعب المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، مثمناً جهود جمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لما يقدمونه من دور هام وحيوى فى خدمة وتنمية المجتمع .