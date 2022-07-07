"تضامن المنوفية" تعلن عن خطة توزيع لحوم الأضاحى فى 37 قرية

المنوفية – فريق المحافظات

كشفت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية عن خطة توزيعها لذبح 45 عجل بلدى المقرر ذبحهم داخل مجازر وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى، حيث استهدفت توزيعهم على 37 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

وأكدت المديرية فى بيان اليوم ان خطة التوزيع شملت قرى سنتريس وساقية المنقدي وكفر الحما وجريس وعزبة ابو النرش وساقية أبو شعرة وسمادون وعزبة قنديل مركز أشمون، وقرى غمرين وتتا وبرهيم و أرض السحرتي مركز منوف، وقريتي البتانون ومنشاة عصام مركز شبين الكوم، وقرى الدبايبة وطوخ طنبشا وميت فارس مركز بركة السبع، وقرى مبت البيضا وميت الوسطى و فيشا الصغري وجروان مركز الباجور، وقرى جزيرة الحجر وزاوية الناعورة وساحل الجوابر وابو كلس مركز الشهداء، وقرية بنى الغريان مركز قويسنا، وقريتي طنوب وعزبة الطوخى مركز تلا.

وأضافت أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وفى إطار متصل، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن عملية التوزيع يتم عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها، والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

جدير بالذكر، أن مديرية التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان أطلقوا قبل سنوات مشروع صك الأضحية ومستمرين فى تنفيذه سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.