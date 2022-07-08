

وجاء في المرسوم - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أكلف وزارة الدفاع الروسية بمشاركة وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الجانب القرغيزي وعند التوصل إلى اتفاق يتم التوقيع على الاتفاقية المذكورة والسماح بإدخال تعديلات لا تحمل طابعًا أساسيًا على المسودة المعتمدة من قبل الحكومة الروسية".



وصادقت الحكومة الروسية في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع الاتفاقية الروسية القرغيزية حول إنشاء نظام دفاع جوي مشترك، وتم تنسيق هذه الوثيقة من قبل وزارتي الدفاع والخارجية والهيئات الفدرالية الروسية الأخرى وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن محتوى الوثيقة مع الجانب القرغيزي.



وجاء في مسودة الاتفاقية أنه "بهدف إصلاح نظام الدفاع الجوي في المنطقة يقوم الطرفان بإنشاء" نظام دفاع جوي روسي قرغيزي مشترك يعد جزءًا من النظام الموحد للدفاع الجوي لبلدان رابطة الدول المستقلة.