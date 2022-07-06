فيه الخير.. شاب بالمنيا يصنع مساقى للعصافير فوق الأشجار ويملؤها بالمياه

المنيا - حسن عبد الغفار

"الراحمون يرحمهم الله"، شعار رفعه شاب يدعى حمادة من ابناء محافظة المنيا والذى قرر أن يصنع مساقى للعصافير ويضعها فوق الأشجار حتى تجد العصافير الماء لتشرب منه، وقام بتوزيع تلك المساقى على الأشجار بمحافظة المنيا وكورنيش النيل.

قال حماده محمد أحد الشباب بمحافظة المنيا، إن ما دفعنى لعمل مساقى للعصافير، هو أننى قمت بوضع كولمن مياه أمام المحل فوجدت العصافير فى ساعات الصباح تتجمع حوله من أجل المياه، فقررت أن أصنع لهم مساقى خاصه بهم، فتوجهت إلى أحد الأماكن وطلبت منه صناعة مساقى صغيرة تعلق فى الشجر، حتى تروى العصافير منها، ففرح الرجل وقرر أن يساعدنى فى قيمة الواحدة التى يبلغ سعرها 10 جنيهات.

وأضاف بدأت بعدد قليل من المساقى ثم بدأت بزيادتها، ورغم التنمر الذى واجهته من البعض إلا أننى لم أكترث وقررت نشر تلك المساقى على كل الأشجار فى شوارع مدينة المنيا

وتابع حمادة: بعد الانتهاء من الشوارع سوف أتوجه إلى وضع تلك المساقى على كورنيش النيل، والهدف من ذلك حتى تجد تلك العصافير الصغيرة مكان للشرب دون أى مضايقات أو حتى الانتظار، وأقوم يوميا بالتجول بالدراجة البخارية، لتغيير المياه وتنظيف المساقى فوق الشجر ووضع مياه جديدة.

وأوضح أن الأمر لا يقتصر على العصافير بل أيضا أضع المياه للكلاب الضالة فى أوقات كثيرة من اليوم وفى أماكن مختلفة حتى تجد هى أيضا المياه النظيفة لتشرب.



حمادة يضع الماء



حمادة