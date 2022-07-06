اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:43 ص
أكرم القصاص
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روبوت بديل للطبيب والتمريض.. مشروع لطلاب كلية هندسة جامعة المنوفية.. فيديو

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:00 ص
روبوت بديل للطبيب والتمريض.. مشروع لطلاب كلية هندسة جامعة المنوفية.. فيديو مشروع لطلاب كلية هندسة جامعة المنوفية
فريق المحافظات

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قدم طالبان بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، بجامعة المنوفية نموذج لمشروع تخرج عبارة عن روبوت بديل للطبيب والتمريض بالمستشفيات، يمكنه أن يقدم الخدمة الطبية للمرضى بالمستشفيات لتوفير الجهد والعناء للأطباء والتمريض والقضاء على أنتشار العدوى .

وقدم الطالبان "محمود عبدالخير عبدالفتاح وأحمد إبراهيم دسوقى " مشروع الروبوت البديل للطبيب والتمريض، وقال محمود إن المشروع سيساعد كثيرا فى المستشفيات والمنشأت الطبية من تقديم الخدمة الطبية بصورة أفضل وأسرع ودون أى نقل للعدوى .
 
وتابع محمود أن الجهاز يقوم بالعمل من خلال حساسات تساعد فى الوصول إلى غرفة المريض من خلال التحكم ومن ثم يمد المريض يدة ليحصل على العلاج اللازم له والذى يتم إنزالة بمجرد أن يمر المريض يدة داخل الجهاز .
 
وعن تكلفة الجهاز أكد محمود أنه يصل إلى 10 آلاف جنيه ويقدم الخدمات المتميزة خلال الفترة القادمة من خلال تطبيقه.


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