رئيس وزراء بولندا يتهم وكالات روسية باختراق أجهزة حكومية

كتب أحمد عرفة

اتهم ماتيوس مورافيسكى رئيس وزراء بولندا، وكالات روسية باختراق أجهزة حكومية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

واتهم رئيس وزراء بولندا، روسيا بتسريب رسائل إلكترونية تزعم صلات إدارته بالقضاء.

وفى وقت سابق أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعمه للجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث انطلق مؤتمر في سويسرا لحشد الدعم لها.

وسلط الأمين العام بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فى رسالته بالفيديو إلى حوالي 40 من ممثلى الدول وبنك الاستثمار الأوروبى المجتمعين فى (لوجانو) إحدى المدن السويسرية ـ الضوء على الأثر البشرى المأساوى للصراع، فضلا عن التحديات طويلة الأجل..قائلا" الحرب الروسية في أوكرانيا حصدت أرواح الآلاف وشرّدت الملايين قسرا، إن ملايين الأوكرانيين فقدوا سبل عيشهم ويتعرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر والأضرار والدمار الذي لحق بالمنازل، والمدارس والمستشفيات، كل ذلك سيستغرق سنوات عديدة لإعادة بنائه، هذه طريق طويلة، لكن يجب أن تبدأ الآن".