أورسولا فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يحتاج خططا طارئة للتحضير لقطع كامل للغاز الروسى

كتبت: هناء أبو العز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة يحتاج إلى وضع خطط طارئة للتحضير لقطع كامل للغاز الروسي.

وأضافت دير لاين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- "نحتاج أيضا إلى الاستعداد الآن لمزيد من انقطاع إمدادات الغاز وحتى قطع كامل لإمدادات الغاز الروسي"، وذلك في كلمة لها أمام المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا.

وأشارت إلى أن أكثر من عشرة أعضاء تضرروا بالفعل من تخفيضات جزئية أو كاملة في إمدادات الغاز، مع اشتداد المواجهة السياسية مع موسكو بشأن الهجوم على أوكرانيا.

وتابعت "من الواضح أن بوتين يواصل استخدام الطاقة كسلاح.. هذا هو السبب في أن المفوضية تعمل على خطة طوارئ أوروبية.. نحتاج إلى التأكد من أنه في حالة الانقطاع الكامل، سيتدفق الغاز نحو المكان الذي سيكون بحاجة إليه .. علينا توفير التضامن الأوروبي".

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بالفعل على أنه يجب زيادة سعة تخزين الغاز الطبيعي في التكتل المكون من 27 دولة إلى 80% على الأقل في الشتاء المقبل لتجنب النقص خلال موسم البرد.. وتنص اللائحة الجديدة أيضا على أن تخزين الغاز تحت الأرض على تربة الاتحاد الأوروبي سوف يحتاج إلى ملء 90% من السعة قبل شتاء 2023-2024.

يشار إلى أن الحرب في أوكرانيا قد دفعت التكتل المكون من 27 دولة إلى إعادة التفكير في سياسات الطاقة وقطع العلاقات مع الوقود الأحفوري الروسي، واتفقت الدول الأعضاء على حظر 90% من النفط الروسي بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى حظر استيراد الفحم الروسي الذي سيبدأ في أغسطس.