ضبط 9 أطنان مخلل و30 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى البحيرة.. صور

كتب – أسامة عبد الحميد

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على الأسواق أسفرت عن:

أولاً بمركز دمنهور:

تم ضبط مصنع يقوم بإنتاج الصابون دون الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ودون استخراج سجل صناعى و تم التحفظ على 100 شيكارة بودرة كمادة خام و 500 قطعة صابون كمنتج نهائي، مصنع مقرمشات وبه 14 شيكارة مكسبات طعم مجهولة المصدر.

ثانياً بمركز شبراخيت:

تم ضبط مصنعين مخلل يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 9 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الإدمى، 30 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 5 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عياده بالتعاون مع مديرية التموين وأطباء التفتيش على اللحوم بإدارة المجازر بالمديرية بعمل حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 24 محضر عبارة عن:

* تحرير 14 محضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ولحوم ذبيح خارج المجازر الحكومية بوزن 45 كيلو جرام بمركز كفر الدوار.

* تحرير محضر لحوم مفروم وكبدة غير صالح للاستهلاك الآدمى بكوم حماده بإجمالى وزن 25 كيلو جرام.

* تحرير 2 محضر لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ومحضر عدم تمكين بمركز شبراخيت.

* تحرير 2 محضر لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية بمركز وادى النطرون.

* تحرير 2 محضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وعدد واحد محضر هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز ادكو.

* تحرير 2 محضر لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز إيتاى البارود.

كما شدد محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة والغلق الإدارى للمنشآت المخالفة.

وقامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة/ إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة و إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية بأبو حمص بحملة مكبرة أسفرت عن المرور على 11 منشأة طبية حيث تم :

- تنفيذ 4 قرارات غلق عيادتين ومركز علاج طبيعى ومعمل تحاليل طبيه.

- توجيه 2 إنذار مخالفة اشتراطات الترخيص و 3 إنذارات مخالفة سياسة مكافحة العدوى.

- المرور على مستشفى خاص ومتابعة العمل بها وتم توجيه إنذار لزيادة أدوات مكافحة العدوى.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملة على المواد الغذائية



غلق



لحوم فاسدة