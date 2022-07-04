اليوم السابع
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رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل المركز الإعلامى للهيئة

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:04 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل المركز الإعلامى للهيئة المستشار محمد بكر رئيس ـ هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

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أصدر اليوم المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، القرار رقم 152 لسنة 2022 بتشكيل المركز الإعلامي لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد فكري صالح نائب رئيس الهيئة الأمين العام، وعضوية المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة متحدثًا رسميًا باسم الهيئة، وعضوية المستشارين ايهاب سعيد علي وأحمد سعد محمود عبد العاطي نائبا رئيس الهيئة، والمستشارة دنيا أحمد حسين عرفة وكيل الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

المستشار احمد فكري صالح
المستشار احمد فكري صالح

 

المستشار سامح سيد محمد
المستشار سامح سيد محمد

 

 

هيئة قضايا الدوله

قضايا الدوله

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