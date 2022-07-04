أطعمة غنية بالبروتين يجب تضمينها فى نظامك الغذائى لإنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل



إذا كنت تعمل على إنقاص الوزن، فإن تناول ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي اليومي يساعدك على تحقيق أهدافك، وهناك عدد من الأطعمة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي للحصول على الكثير من البروتين، نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وتشير الأبحاث إلى أن تناول المزيد من البروتين قد يمنع جوعك لساعات بعد الوجبة، ولن تلجأ إلى تناول وجبات خفيفة غير ضرورية، وقد يؤدي تناول كميات أكبر من البروتين أيضًا إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء التمرين.

وجدت دراسة عن النظام الغذائي لمدة ستة أشهر على 65 امرأة تعاني من زيادة الوزن والسمنة أن المجموعة التي تتناول المزيد من البروتين فقدت في المتوسط 43٪ دهونًا أكثر من المجموعة عالية الكربوهيدرات.



و35٪ من النساء في المجموعة التي تتناول المزيد من البروتين خسرن 10 كجم على الأقل. إليك بعض الأطعمة المليئة بالبروتين والتي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن دون الشعور بالضعف أو التعب.

السلمون

السلمون غني بالبروتين ودهون أوميجا 3 ، حيث يحتوي 100 جرام من السلمون على 206 سعرة حرارية.

وقد يساعدك تناول السلمون بشكل منتظم ، مثل تناول عشاء مبكر مع الأرز البني، على التحكم في وزنك لأنه سيساعد على قمع جوعك لفترة طويلة ، وزيادة التمثيل الغذائي، وتقليل الدهون في البطن.

البيض

البيض منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا، يمكنك أيضًا التخلص من صفار البيض وتناول بياض البيض فقط.



يمكن أن يساعدك تناول البيض على إنقاص الوزن وسيقدم طعامًا مثاليًا لتضمينه في وجبة الإفطار اليومية ، خاصةً إذا كنت تقوم بتمارين مكثفة.



تشير الأبحاث إلى أن البيض يمكن أن يعزز النشاط الأيضي ويزيد من الشعور بالامتلاء يعتبر البيض أيضًا مصدرًا غنيًا بفيتامين د والحديد. الزبادي اليوناني إلى جانب نظامك الغذائي الصحي والمتوازن ، فإن تناول الزبادي اليوناني سيوفر لك البروتين والدهون الصحية التي ستساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وتساعد على إنقاص الوزن.



يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة عالية من البروتين ، ويقدم ما يقرب من ضعف البروتين لكل وجبة، مقارنة بالزبادي العادى.



يحتوي كوب من الزبادي اليوناني على ما يقرب من 17 جرامًا من البروتين يمكنك أيضًا أن تكمل كوب الزبادي مع التوت والجرانولا ومسحوق القرفة لوجبة خفيفة صحية في المساء.