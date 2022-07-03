اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 02:06 م
أكرم القصاص
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"تموين البحر الأحمر" تطرح لحوما بأسعار 115 و90 جنيها للكيلو بفروع الشركة المصرية

الأحد، 03 يوليه 2022 01:53 م
"تموين البحر الأحمر" تطرح لحوما بأسعار 115 و90 جنيها للكيلو بفروع الشركة المصرية لحوم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، عن طرح لحوم بأسعار مخفضة بفروع الشركة المصرية بمختلف مدن المحافظة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وأكدت المديرية في بيان لها إلى أنه سيتم طرح لحوم سودانية طازجة بسعر 115 جنيها للكيلو الواحد، ولحوم برازيلية بسعر 90 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى توافر خراف حية بالفرع الرئيسي بالغردقة بسعر 90 جنيها للكيلو القائم

من جانب آخر افتتح اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير، مساء أمس السبت، معرض" العيد فرحتنا"، بشارع جامعة الدول العربية، يرافقه نجار عمر سكرتير المدينة، وبحضور ممثلى الغرفة التجارية ومدراء إدارة التموين والمركز التكنولوجى المتطور بالإدارة .

وأكد رئيس مدينة القصير، أن المعرض يشمل منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى الملابس وجميع مستلزمات عيد الأضحى المبارك، بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وعقب جولته بالمعرض تابع رئيس مدينة القصير حركة البيع والشراء بمحلات الخضار والفاكهة، وذلك للوقوف على ضبط الأسعار والتأكيد على عدم المغالاه والتأكد على تخفيف العبء عن المواطنين.


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