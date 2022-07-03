رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفداً ممثلاً عن هيئة كويكا الكورية وصندوق الأمم المتحدة

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة آمنة للمرأة داخل المجتمع الجامعى وتعزيز جهود الدولة الهادفة إلى تمكين المرأة ومناهضة كافة صور التمييز والعنف الذى يمارس ضدها، مؤكداً على تقدير إدارة الجامعة على المسئولية الملقاة على كاهلها بصفتها الجامعة الأم لجامعات الصعيد وهو ما يفرض عليها دوراً فاعلاً لدعم المرأة وتصحيح بعض المفاهيم والموروثات الإجتماعية الخاطئة التى قد تمارس ضدها وتنتقص من حقوقها لصالح الرجل فى مجتمع الصعيد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط لوفد موسع ممثلاً عن هيئة كويكا الكورية والمعنية بقضايا التنمية فى مصر وهيئة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر والذى ترأسهما السيد بارك وان كيو نائب مدير مكتب الكويكا فى مصر والسيدة فيريدريكا ماير الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بالقاهرة وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور كمال زهران مدير وحدة المرأة الآمنة بمستشفى صحة المرأة الجامعى ومساعده الدكتور مصطفى أبو العلا والسيدة كريستين فكرى صدقة المدير الإدارى لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط .

وخلال اللقاء أكد رئيس جامعة أسيوط أن المرأة المصرية أثبتت نجاحها وتميزها واستثمرت الفرصة التى قدمتها لها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ثلث أعضاء مجلس الجامعة من السيدات، كما أن المرأة تمثل نحو 60% من المجتمع الجامعى بين أعضاء هيئة التدريس والطالبات وهو ما يمثل أغلبية الطاقة البشرية داخل الجامعة .

وأشارت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة تضم عدد من الوحدات والمراكز المعنية بحقوق الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة والتى يأتى فى مقدمتها مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان والذى يرأسه الدكتور عصام زناتى نائب رئيس الجامعة السابق ، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة والتى يرأسها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ووحدة المرأة الآمنة بمستشفى صحة المرأة الجامعى والتى يرأسها الدكتور كمال زهران مدير الوحدة وتحت إشراف الدكتور أحمد فائق مدير مستشفى صحة المرأة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية .

وصرحت الدكتورة مها غانم أن الوفد أشاد بما شهده داخل الجامعة من أماكن مخصصة هادفة إلى دعم ورعاية المرأة وإنفرادها بكونها أول جامعة مصرية تنشىء وحدة متخصصة للمرأة الآمنة داخل مدينتها الطبية، وأول جامعة فى صعيد مصر تنشىء وحدة مناهضة للعنف ضد المرأة، كما تناول اللقاء جهود مراكز ووحدات المرأة المتخصصة فى المشاركة فى مبادرة "نورة" لتمكين المرأة والتى تحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية وما نظمته الجامعة من حملات لرفع وعى الفتيات داخل عدد من المدارس الثانوية بالمحافظة إلى جانب تدريب ألفين طالب وأخصائى إجتماعى ما بين سن 18 و40 عاماً وذلك لدمج الرجال فى دعم المرأة ومناهضة أشكال العنف التى تمارس ضدها .