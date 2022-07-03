جامعة أسيوط: زيارة فريق Flight-x لمصنع طائرات العربية للتصنيع بحلوان

أسيوط - فريق المحافظات

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بما تمتلكه الجامعة من طلاب وطالبات متميزين قادرين على الإبداع والابتكار وتقديم مشروعات متطورة فى مختلف المجالات، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وتشجيعهم على المشاركة والمنافسة فيما بينهم، والتعرف على أهم الأفكار المستحدثة وتبادل الرؤى والخبرات، بما يضمن مواصلة نجاحهم وتميزهم وتمثيل جامعة أسيوط على نحو لائق ومشرف .

ومن جانبه، أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن زيارة الفريق الطلابى Flight-x لتصميم وتصنيع الطيارات لمصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع بحلوان، حيث أوضح انه رافق الفريق الطلابى كلا من المهندس أحمد سمير المشرف التنفيذى لوحدة المشروعات الابتكارية والابداع الطلابي، والمهندس رامى عنتر المشرف الاكاديمى على فريق flight-x , مشيرا إلى أن إدارة المصنع رافقت الفريق فى جولة مفصلة للتعرف على مراحل الانتاج والتصنيع والصيانة للطائرات المختلفة التى تنتجها الهيئة، معربا عن سعادته بترحيب الهيئة وتوفيرهم لكافة سبل الدعم للفريق فى المراحل القادمة وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشباب مصر المبدعين .

ومن الجدير بالذكر ان الفريق Flight-x مكون من 8 طلاب من بينهم طالبتان من كلية الهندسة بجامعة أسيوط من قسمى الكهرباء والميكانيكا .