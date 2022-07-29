اليوم السابع
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نعومى بايدن تعلن إقامة حفل زفافها فى حديقة بالبيت الأبيض نوفمبر المقبل

الجمعة، 29 يوليه 2022 02:34 م
نعومى بايدن تعلن إقامة حفل زفافها فى حديقة بالبيت الأبيض نوفمبر المقبل نعومى بايدن مع جدها الرئيس الأمريكى
كتب: إيهاب محمد

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كشفت نعومي بايدن، عن المكان المحدد لإقامة حفل زفافها مع خطيبها بيتر نيل، المقرر له 19 نوفمبر المقبل، حيث نشرت نعومى، تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت فيها أن حفل الزفاف سيكون في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، يأتى هذا بعدما سبق وأعلن الرئيس الامريكى جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن، أن حفل الزفاف سيكون فى البيت الأبيض، دون أن يحددا بالتحديد مكان الحفل.

حساب نعومى بايدن على تويتر
حساب نعومى بايدن على تويتر

كتبت نعومى بايدن، فى تغريدتها: "لست متأكدة من أفضل السبل للتحديث، ولكن كان من المفترض أن نفعل ذلك قبل أسابيع، لكننا اكتشفنا أخيرًا مكان الاحتفال، سنتزوج في الحديقة الجنوبية، لا يمكن أن أكون أكثر حماسًا"، مضيفة "صورة الحديقة الجنوبية مع نصب واشنطن التذكاري ونصب جيفرسون التذكاري من بعيد".

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أقيم 18 حفل زفاف في البيت الأبيض من قبل الرؤساء والسيدات الأوائل، ستكون نعومي رقم 19.

الحديقة الجنوبية للبيت الابيض
الحديقة الجنوبية للبيت الابيض

خطبت نعومي بايدن، 28 عامًا، من صديقها منذ فترة طويلة، بيتر نيل، 24 عامًا، في سبتمبر، ولم يتم الكشف عن الجهة التي ستصمم فستانها ولكن تم رصد نعومي وشقيقتها فينيجان في عرض رالف لورين في متحف الفن الحديث في مدينة نيويورك في أواخر مارس، ونعومي هي محامية مقرها في واشنطن، أنهت كلية الحقوق في جامعة بنسلفانيا.


نعومى بايدن وجو بايدن

بايدن

حفل زفاف

البيت الابيض

حفل زفاف داخل البيت الابيض

حفيدة بايدن

جو بايدن

نعومى بايدن

حفل زفاف نعومى بايدن

حفل زفاف حفيدة بايدن

حفلات زفاف فى البيت الابيض



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