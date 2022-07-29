فاينانشيال تايمز: بايدن يقترب من تحقيق انتصارين تشريعيين قبل الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يقترب من انتصارين تشريعيين متتاليين بعد أن أقر الكونجرس حزمة بقيمة 280 مليون دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات، بينما عدل نائب ديمقراطى محافظ عن موقفه بشكل غير متوقع، مما عزز مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق.

وصوت مجلس النواب، الخميس، على قانون الرقائق والعلوم، والذى يشمل تقديم دعم لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية، وتم تمرير القانون بالكونجرس بعد ساعات من إعلان السيناتور جو مانشين عن اتفاق مفاجئ مع زملائه الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ بشأن قانون أوسع للضرائب والمناخ والإنفاق الاجتماعى.

وكان مانشين قد عارض هذه الحزمة حتى مساء الأربعاء على أساس أنها ستؤدى إلى ارتفاع التضخم، وقد فاجأ تحوله الجمهوريين فى مجلس الشيوخ وحزبه على حد السواء.

وأضافت الصحيفة: ولو تم تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق فى الكونجرس ووصل إلى مكتب الرئيس، فإن هذن التشريعيين سيمثلان انتصارا هاما لإدارة بايدن التى بدا أنها بدأت تعانى قبل الانتخابات النصفية فى نوفمبر المقبل.

وتابعت: وفى حال ما حظى تشريع آخر يقنن زواج المثليين بأصوات كافية من الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، فإن سيكون انتصار تشريعى ثالث، بحسب الصحفية، ونتيجة كانت تبدو شبه مستحيلة قبل أسابيع قليلة.

وتشير فاينانشيال تايمز إلى أن اتفاق الضرائب والإنفاق الأكبر يشمل بعض من أهم التشريعات المتعلقة بالمناخ التى تم سنها فى الولايات المتحدة، منها إنفاق 369 مليار دولار على المبادرات الخضراء وإصلاحات الطاقة، إلى جانب 64 مليار دولار لدعم قانون الرعاية الصحية، كما أنه يضع ما يقرب من 300 مليار دولار لتقليص العجز.

وسيتم تمويل الخطة من الزيادة الجديدة فى ضرائب الشركات بنسبة 15%، مما يقيد ثغرة ضريبية فى وول ستريت تتعلق بالفوائد المنقولى، وتسمح للحكومة بالتفاوض على اسعار الدواء مع المصنعين.