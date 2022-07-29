تعرف على كيفية تخفيف القلق خلال فترة الليل

كتب - حسام الشقويرى

القلق هو عاطفة إنسانية طبيعية تتميز بمشاعر التوتر، وقد تجد نفسك تعانى من القلق أثناء المواقف العصيبة، مثل الموعد الأول أو مقابلة العمل، وفى بعض الأحيان، قد يستمر القلق لفترة أطول من المعتاد، وعندما يحدث هذا يمكن أن يتداخل مع حياتك اليومية والليلية، وواحدة من أكثر الأوقات التى يزداد فيها القلق هى فترة الليل، ووجدت العديد من التجارب السريرية أن الحرمان من النوم يمكن أن يكون سببًا للقلق، وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن اضطرابات القلق مرتبطة بنوعية النوم المنخفضة، وفقا لما نشره موقع healthline.

وتعتبر معالجة القلق الليلى ومعالجة مشكلات النوم خطوات مهمة فى تحسين نوعية الحياة، وهناك العديد من أعراض القلق، وتشمل الأعراض الشائعة للقلق ما يلى:

مشاعر التوتر أو القلق أو القلق

صعوبة فى التركيز

مشكلة فى النوم أو البقاء نائما

مشاكل الجهاز الهضمى

شعور بالهلاك الوشيك

زيادة معدل ضربات القلب وآلام فى الصدر

ضيق فى التنفس وضيق فى الحلق

التعرق والقشعريرة والهبات الساخنة

الدوخة أو الدوار

شعور بالانفصال، أو أنه لا يوجد شىء حقيقى

وفيما يلى بعض النصائح حول نمط الحياة الذى قد يساعدك على الاسترخاء وتخفيف القلق فى الليل:

- التأمل

التأمل هو ممارسة اليقظة، وتشير الدلائل إلى أنه حتى جلسة واحدة من التأمل يمكن أن تكون مفيدة فى تقليل القلق، ويمكن رؤية المزيد من الفوائد على المدى الطويل.

- التنفس العميق

التنفس العميق طريقة رائعة لتقليل القلق والتوتر، ويمكن أن يؤدى التنفس العميق إلى إبطاء معدل ضربات القلب وتحسين ضغط الدم.

- عادات النوم الصحية

من أهم طرق تخفيف القلق فى الليل اتباع عادات نوم صحية، والتأكد من أنك سعيد والحصول على الراحة فى غرفة نومك سيساعدك على تحسين نوعية نومك، وهناك طرق عديدة لتأسيس عادات نوم جيدة لضمان نومك بشكل أفضل ولمدة أطول:

تمرن يوميا

ضع جدولًا للنوم

تجنب المنشطات قبل النوم

عدم استخدام الإلكترونيات