ما تخليش ضغط العمل يؤثر عليك ويوترك.. اعرف إزاى تتخطاه

كتبت نهير عبد النبى

الإجهاد والتوتر المرتبط بالعمل من أبرز المشاكل التي نواجهها جميعا، فالشعور ببعض التوتر أمر طبيعي، خاصة إذا كنت تواجه موعدًا نهائيًا أو مهمة صعبة ولكن عندما يصبح ضغوط العمل مزمنة ، فقد ينتهي الأمر بالتأثير على صحتك الجسدية والعاطفية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن معاناة ضغوط العمل أمر لا مفر منه حتى لو كنت تحب ما تفعله ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل ضغوط العمل إلى الحد الأدنى.

- اكتب ضغوطاتك

من السهل التقليل من مقدار تأثير التوتر عليك انتبه إذا وجدت نفسك مرهقًا عاطفيًا ومتشائمًا بنهاية اليوم، يمكن أن يؤثر التعرض الطويل الأمد للإجهاد ويؤثر على جسمك وصحتك العقلية.

يمكن أن يساعدك تحديد المواقف العصيبة وتسجيلها على فهم ما يزعجك يمكن أن تكون بعض هذه مصادر خفية للتوتر، مثل مساحة العمل غير المريحة أو التنقل لمسافات طويلة .

احتفظ بدفتر يوميات لمدة أسبوع لتتبع مسببات التوتر وردود أفعالك تجاهها. تأكد من تضمين الأشخاص والأماكن والأحداث التي أعطتك استجابة جسدية أو عقلية أو عاطفية.

- فترات راحة

من المهم أيضًا أن تأخذ فترات راحة من التفكير في وظيفتك عن طريق عدم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل في إجازتك أو قطع الاتصال بهاتفك في المساء.

- مهاراتك في إدارة الوقت

في بعض الأحيان، يعود الشعور بالإرهاق من العمل إلى مدى تنظيمك حاول إعداد قائمة أولويات في بداية أسبوع عملك عن طريق إعداد المهام وترتيبها حسب الأهمية.

-وازن بين عملك وحياتك الشخصية

التواجد على مدار الساعة سيحرقك بسهولة من المهم إنشاء حدود واضحة بين عملك وحياتك المنزلية لمساعدتك على تجنب الإجهاد المحتمل.

-أعد تقييم الأفكار السلبية

عندما تعاني من القلق والتوتر المزمن لفترة طويلة من الزمن ، قد يميل عقلك إلى القفز إلى الاستنتاجات وقراءة كل موقف بعدسة سلبية.

-الاعتماد على شبكة دعم قوية

ابق على اتصال مع الأصدقاء وأفراد الأسرة الموثوق بهم للمساعدة في التعامل مع مواقف العمل المجهدة، إذا كنت تكافح مع أسبوع عمل مليء بالتحديات ، فحاول سؤال أولياء الأمور عما إذا كان بإمكانهم المساعدة في نقل أطفالك إلى المدرسة في أيام معينة.

إن وجود أشخاص يمكنك الاعتماد عليهم في الأوقات الصعبة يمكن أن يخفف بعض التوتر المتراكم.

-اعتني بنفسك

يعد تخصيص وقت للرعاية الذاتية أمرًا ضروريًا إذا وجدت نفسك دائمًا تشعر بالإرهاق من العمل وهذا يعني إعطاء الأولوية للنوم، وتخصيص وقت للمرح ، والتأكد من أنك تأكل طوال اليوم.

- تعلم تقنيات الاسترخاء

التباطؤ المتعمد والوعي بما يحيط بك يمكن أن يجعلك مسترخيًا طوال الأسبوع يعمل التأمل وتمارين التنفس العميق واليقظة على تهدئة قلقك.