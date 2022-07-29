الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة  رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة  رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة
 

سواريز يستمر فى تطبيق سياسة التدوير بين لاعبى الأهلي أمام المقاولون

ينوي البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي في الاستمرار في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، من أجل منح قسط من الراحة للاعبين الأساسيين في ظل ضغط مباريات الدوري، وتعرض عدد كبير من لاعبيه للإصابة، بعدما شهدت المباريات الأخيرة للأهلي تعرض أكثر من لاعب للإصابة مثل طاهر محمد ومحمد هاني ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن.