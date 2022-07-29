نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجموع الشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع الشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.

تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بالعاشر من رمضان الأحد 7 أغسطس

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات لعمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، سيبدأ يوم الأحد الموافق 7 أغسطس، وحتى يوم الثلاثاءالموافق 3 يناير عام 2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالأحياء (22 – 23 – 24 - 35 - 36 )، وقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 37 بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز المدينة. اعرف التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم كليا بسبب إنشاء محطة مترو المساحة حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات المرورية أمام حركة السيارات، بعد إجراء غلق كلي لشارع الأهرام، بداية من أمام شارع فاطمة رشدي حتي ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني، بطول 500 م، لتنفيذ محطة مترو أنفاق المساحة ضمن الخط الرابع للمشروع، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لمنع ظهور أي كثافات مرورية خلال مدة الأعمال.

التنمية المحلية: 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. تنسيق الجامعات 2022.. استمرار اختبارات القدرات بالكليات غدا ولا إجازات أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، استمرار تنظيم اختبارات القدرات ، غدا السبت، على مستوى الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، مؤكدا أنه لا يوجد إجازات بالكليات غدا وأن الطالب الذى تم تحديد موعد الاختبار له غدا يتوجه مباشرة إلى الجامعة والكلية التى يؤدى بها الاختبار. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد صرحت الداخلية بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة قرب حلول (العام الهجرى الجديد 1444هـ) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بداية من يوم الأحد