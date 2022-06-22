وفد حكومى يتفقد مستشفى العاشر من رمضان الجامعى قبل افتتاحه رسميا

الشرقية فتحية الديب

استقبل المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم الأربعاء، لتفقد مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وذلك قبل أيام من افتتاح المستشفى بصورة رسمية.

وأشار بيان صادر عن رئاسة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تفقدا مستشفى العاشر من رمضان الجامعي الذي يضُم 286 سريرا، بالإضافة إلى غرف العناية المركزة والطوارئ والغسيل الكلوي، وذلك بتكلفة 474 مليون جنيه.

وأفاد البيان بأن مبنى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي الرئيسي يتكون من خمسة طوابق، فيما يضم المستشفى نحو 286 سرير، منها 110 أسرة إقامة و18 سرير طوارئ و90 سرير عناية مركزة و30 سرير غسيل كلوي، بالإضافة إلى 30 حضانة أطفال و6 غرف عمليات كبرى، منها غرف عمليات قسطرة القلب للكبار والصغار، وكذا 9 غرف أشعة، منها غرف أشعة رنين مغناطيسي – أشعة مقطعية – أشعة تداخلية – أشعة فحص الثدي – أشعة بالموجات الصوتية، فضلًا عن المعامل وبنك الدم، كما يضم المستشفى مبنى تعليمي ومبني للعيادات الخارجية.

وأكد بيان رئاسة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مُمثلة في جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان قد أنشأت المستشفى وضمته للمستشفيات الجامعية لأجل توفير خدمة صحية متميزة للمواطن المصري.

وشهدت الجولة كذلك تفقد أعمال الطرق التي تربط مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بمحور طريق بلبيس – العاشر من رمضان والطرق المؤدية إلى الجامعة الأهلية في مدينة العاشر من رمضان.



مستشفى العاشر من رمضان الجامعي