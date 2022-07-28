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تصل 95% بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 28 يوليه 2022 12:52 م
تصل 95% بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:-
 
- القاهرة الكبرى: 
العظمى 75-80
الصغرى 30-40
 
- الوجه البحرى: 
العظمى 75-80
الصغرى 30-40
 
- السواحل الشمالية:
العظمى 90-95
الصغرى 55-60
 
- جنوب سيناء : 
العظمى 55-60
الصغرى 30-35
 
- شمال الصعيد : 
العظمى 45-50
الصغرى 20-25
 
- جنوب الصعيد :
العظمى 25-30
الصغرى 10-15

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