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"العليا لاختبارات القدرات": توزيع نماذج مختلفة للامتحانات على الكليات

الجمعة، 29 يوليه 2022 04:00 ص
"العليا لاختبارات القدرات": توزيع نماذج مختلفة للامتحانات على الكليات الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات ، أن الاختبارات موحدة  بالنسبة للقطاعات التى تؤدى الاختبار فى نفس اليوم أما طوال مدة الاختبارات المعلنة بالجدول الزمنى لاداء اختبارات القدرات  فهناك نماذج مختلفة من خلال بنوك الأسئلة ، يتم توزيعها على الكليات لتوزيعها على الطلاب فى الأيام المحددة لاختبارات القدرات .
 
وأكد الدكتور سيد قنديل فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن أهداف اختبارات القدرات الكشف والوقوف الحقيقى على مستوى المواهب والمهارات فى اختيار الطالب لتخصص من التخصصات بمعنى أن هناك طالب يحب التمريض وطلب يحب الرسم وطالب يميل إلى التعليم التكنولوجي، والكليات المطلوب لها برامجها الخاصة التى  تهدف لكشف القدرات الخاصة ونحاول ايجاد خريج يتمتع بالموهبة ويتم اختياره بعناية شديدة بحيث يتوفر لديه الحد الأدنى من المواهب للالتحاق بالكلية.
 

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