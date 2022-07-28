اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادث على الطريق الصحراوى بأسوان

الخميس، 28 يوليه 2022 11:30 ص
مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادث على الطريق الصحراوى بأسوان جثة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى والجثة للمشرحة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان القاهرة" بالقرب من منطقة الكرابلة التابعة لنطاق مركز إدفو شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، ووجه الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ونقل جثة المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

 


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