كيف يمكن أن يؤثر التهاب الكبد الوبائى سى على الجلد؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن يسبب التهاب الكبد الوبائى سى مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد، بما فى ذلك تغير اللون والتورم والشرى والحكة، ومن الممكن أيضًا أن يكون تهيج الجلد ناتجًا عن العلاجات أو حتى لا يكون مرتبطًا بالتهاب الكبد سى، ومن المهم علاج تهيج الجلد نفسه ولكن أيضًا معالجة أى أسباب كامنة ناتجة عن التهاب الكبد سى، وفقا لما نشره موقع healthline.

ويؤثر فيروس التهاب الكبد C على الكبد ويمكن أن يظهر كأنواع أخرى من الأعراض فى الجسم أيضًا، بما فى ذلك الطفح الجلدى والآفات، وقد تحدث مشكلات التهاب الكبد الوبائى سى الجلدية فى أى مكان فى الجسم، بما فى ذلك الذراع والساق، فى حين أن بعض الأمراض الجلدية ناتجة عن التهاب الكبد الفيروسى نفسه، وقد يكون البعض الآخر مرتبطًا بالتهيج الناتج عن العلاجات القابلة للحقن لمرض الكبد، ومن الممكن أيضًا أن تعاني من طفح جلدي لا علاقة له بمرض التهاب الكبد الوبائي على الإطلاق ، ولكنه ينتج عن شيء آخر.

ما هى مخاوف الجلد التى يمكن أن يسببها التهاب الكبد الوبائي سي؟

فيما يلى بعض الحالات الجلدية الأكثر شيوعًا التى تظهر عند الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائى، إلى جانب بعض الحالات الأكثر ندرة.

- اليرقان

إذا بدت بشرتك أو بياض عينيك صفراء، فقد تكون مصابًا باليرقان، وتحدث هذه الحالة عندما يتعذر على الكبد تكسير مادة البيليروبين، وهى مادة صفراء توجد فى الهيموجلوبين بخلايا الدم الحمراء، ومع اليرقان قد تعانى أيضًا من بول داكن وبراز شاحب اللون.

- استسقاء

تسبب هذه الحالة تورمًا يشبه البالون في منطقة البطن، إنه ناتج عن تراكم السوائل حول الكبد عندما يتضرر، ومع الاستسقاء، قد تواجه أيضًا زيادة سريعة في الوزن وصعوبة في التنفس.

- حكة

مثل الأمراض الجهازية الأخرى، قد يتسبب التهاب الكبد الفيروسى فى حكة جلدية مفرطة، تُعرف باسم الحكة، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى الرغبة في حك جلدك ، مما قد يتسبب في حدوث جروح والتهابات.

- الحزاز المسطح

يتسبب الحزاز المسطح في حدوث طفح جلدي يتكون من نتوءات صغيرة قد تكون شفافة ولامعة أو حمراء أو أرجوانية اللون، و بمرور الوقت ، قد تصبح هذه النتوءات متقشرة ومثيرة للحكة.

- بقع الدم

يمكن أن يرتبط هذا الطفح الجلدي الأحمر أو الأرجواني بمضاعفات تكتل الدم تسمى بروتينات كريو جلوبولين في الدم.

- الأورام الوعائية العنكبوتية

تتكون الأورام الوعائية العنكبوتية من أوعية دموية متوسعة تتشكل تحت الجلد مباشرة، وتحتوى هذه البقع غير المؤلمة على مراكز حمراء جنبًا إلى جنب مع امتدادات حمراء تشكل "شبكات".

- البورفيريا الجلدية البطيئة (PCT)

ينتج PCT عن تراكم بروتينات البورفيرين في الدم، وتتميز هذه الحالة الجلدية النادرة بظهور تقرحات منتشرة قد تزداد سوءًا بعد التعرض لأشعة الشمس.