اليوم السابع
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أستاذ مناعة: اللعاب ولمس الجلد من وسائل انتقال جدري القرود

الإثنين، 25 يوليه 2022 08:04 م
أستاذ مناعة: اللعاب ولمس الجلد من وسائل انتقال جدري القرود مرض جدرى القرود
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور ياسر الشربينى، أستاذ المناعة بجامعة نتنجهام ببريطانيا، إن وسائل انتقال جدري القردة، تتمثل في اللعاب وتلامس الجلد من شخص لآخر مصاب بطفح جلدي.
 
 
أضاف الشربيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن جدري القردة لم يطور من نفسه حتى الآن، رغم اكتشافه منذ سنوات، وليس مثل وباء كورونا، الذي ينتشر بشكل سريع جدا.
 
 
وتابع أستاذ المناعة بجامعة نتنجهام ببريطانيا، أن جدري القردة له علاج فعال، عن طريق مضادات الفيروسات والتطعيمات.
 

ياسر الشربينى

جدرى القردة

انتقال جدرى القرود

جدرى القرود



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