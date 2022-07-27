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حصاد الوزارات.. الصحة: جرعات لقاح كورونا التنشيطية تحمى من متحورات الفيروس

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:02 م
حصاد الوزارات.. الصحة: جرعات لقاح كورونا التنشيطية تحمى من متحورات الفيروس وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

الثانويه العامه

التربيه والتعليم

الجرعات التنشيطيه

لقاح كورونا

الصحه

جدرى القرود

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