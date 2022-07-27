حصاد الوزارات.. الصحة: جرعات لقاح كورونا التنشيطية تحمى من متحورات الفيروس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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