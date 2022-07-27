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الصحة: توفير 50 ألف كاشف سريع لفحص فيروس كورونا بصيدليات الإسعاف

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:48 م
الصحة: توفير 50 ألف كاشف سريع لفحص فيروس كورونا بصيدليات الإسعاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن البدء في توفير 50 ألف كاشف سريع على صيدليات الإسعاف وكذلك المستشفيات الحكومية بسعر 25 جنيها للكاشف الواحد مشيرة إلى أنه له قدرة كبيرة على استبيان الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع، إنه لن يتم توفير هذه الكواشف في الصيدليات الحرة مشيرا إلى أن الكواشف لها قدرة كبيرة على الكشف عن المرض وبيان الإصابة من عدمه.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة، أنه تم توفير الكواشف اللازمة للكشف عن إصابات أوميكرون ومتحوراته المختلفة بالمعامل المركزية، مشيرا إلى أن البرتوكول العلاجي الجديد سيتم توزيعه خلال ساعات على مستشفيات الجمهورية يتضمن كافة التفاصيل الجديدة اللازمة للعلاج.

وتابع: إن هناك متحور جديد من "أوميكرون" أدي إلي زيادة في الإعداد، وهذا المتحور يطلق عليه"B4-B5، كما أن هناك خلطا خاطئا وشائعا وهو ان الكورونا شيء ومتحور "اوميكرون " شيء آخر وهذا ليس صحيحا على الإطلاق حيث أن "أوميكرون" إحدى متحورات الفيروس.

وقال: متحور أوميكرون الجديد "B4-B5" يتسم بزيادة في الانتشار والتكاثر ولكن في المقابل يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، ولا يهاجم الرئتين سوي نسبة بطيئة للغاية.


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اليوم السابع بلس



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