الرى: استمرار اختبارات التربة بمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى ، استمرار أعمال الجسات التأكيدية واختبارات التربة أسفل مناسيب التأسيس بمشروع قناطر ديروط الجديدة.

وأضاف شلبى أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية يهدف لتحسين عملية الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، وذلك استكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولهومنشأة الدهب.

وأوضح أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.

وأشار إلى أن أجهزة الوزارة قامت بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الرى في نطاق المشروع، مشيراً إلى أن مثل هذه التعديات تمثل عائقا أثناء أعمال إنشاء وصيانة وتشغيل المنشآت المائية المختلفة، الأمر الذى يستلزم إزالتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان إدارة المنظومة المائية بكفاءة، حيث يمثل نهر النيل وشبكة الترع والمصارف شرايين الحياه فى مصر.