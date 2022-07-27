الأوقاف: توزيع 60 طنا من لحوم الأضاحى بالمحافظات الجمعة المقبلة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء توزيع 60 طنا من لحوم الأضاحي في المحافظات وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

ومن المقرر بدء التوزيع من يوم الجمعة المقبلة، وحتى الخميس 4 أغسطس المقبل، كدفعة ثالثة، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:

(القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - الغربية - بني سويف - الدقهلية - القليوبية - المنيا - الفيوم - البحيرة - المنوفية - كفر الشيخ - الشرقية - الإسماعيلية - أسيوط - قنا - سوهاج - شمال سيناء - أسوان - الأقصر - السويس - جنوب سيناء).

وقالت الوزارة إنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم توزيعه 205 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن المصري بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية وبرامج الحماية الاجتماعية بصفة خاصة، مشيدا بتوجيهات سيادته الكريمة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية التي وجه بها الرئيس.

وتابع جمعة:"وفي إطار توجيهات الرئيس باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، فإننا نؤكد أننا من منطلق توجيهات الرئيس مستمرون في ذلك على مدار العام، وأننا قد جمعنا بفضل الله (عز وجل) هذا العام أكثر من 205 مليون جنيه صكوك أضاحي وإطعام وأن مشروع صكوك الإطعام ما زال وسيظل مستمرًا على مدار العام جمعًا وتوزيعًا .