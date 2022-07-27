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الصحة: لقاحات كورونا أفضل أشكال الحماية ضد الفيروس

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:25 م
الصحة: لقاحات كورونا أفضل أشكال الحماية ضد الفيروس الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: تظل اللقاحات الخاصة بكورونا أفضل أشكال الحماية ضد الفيروس وأن الأشخاص غير الملقحين معرضون لخطر أكبر من الفيروس.

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الجرعات التنشيطية جزء طبيعي من التحصين ويمكن أن تزيد من الحماية ضد أوميكرون ومتحوراتة الفرعية.

 

وأوضح أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقوى مناعة الجسم وتقلل فرص العدوى، مشيرا إلى أن الجرعات التنشيطية متاحة دون حجز مسبق حيث يتم الحصول عليها بعد 3 شهور من الجرعة الثانية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن و6 شهور لباقى الأشخاص.


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