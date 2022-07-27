اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:51 م
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إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:38 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 9 أشخاص فى حادث مرورى على الطريق الأوسط بالمنيا الجديدة، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسط بالمنيا الجديدة، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى إنقلاب السيارة ووجود مصابين، وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.


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