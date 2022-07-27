إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي، أمام قرية أبوريا التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرياض يفيد إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية أبوريا التابعة لدائرة المركز، ليجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

كما تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومرفق إسعاف كفر الشيخ بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية أبوريا على رافد الطريق الدولى ووجود مصابين، وتم نقلهم عن سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتم إبلاغ الجهات المعنية بالحادث.

فيما تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة "إسراء سعد حسين" 20سنة، بجرح قطعى أسفل الأنف، و"رحمة سعد حسين" 12سنة، باشتباه خلع فى الكتف الأيمن، و"سارة سعد حسين " 16سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"حسين سعد حسين "، 14سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"دينا وجيه صالح" 22سنة، جروح متفرقة بالجسم ،و"جيهان عبدالحكيم عبدالرحيم" 41 سنة، جروح متفرقة بالجسم، ومحمد سعد حسين، 22 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وجميع المصابين من مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وإصابات متفرقة، حيث كانوا فى طريقهم إلى مصيف بلطيم، تحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق فى الواقعة.