اليوم السابع
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رئيس وزراء الكويت: نبذل الجهد وسنواصل العمل من أجل تحقيق التقدم والرخاء

الإثنين، 25 يوليه 2022 09:46 م
رئيس وزراء الكويت: نبذل الجهد وسنواصل العمل من أجل تحقيق التقدم والرخاء رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، العمل على بذل الجهد ومواصلة العمل من أجل تحقيق التقدم والرخاء للكويت.

وقال رئيس الوزراء الكويتي - في رسالة نصية لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الاثنين: "إننا سنحرص على تعزيز وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابتنا وتجسيد لحمتنا وتعاوننا لحماية أمن وطننا ورفعته وإعلاء مكانته بين الأمم والمحافظة على مصالحه الداخلية والخارجية لتظل كويتنا الغالية كما عهدناها دائمًا واحة الأمن والسلام لكل من يستظل بسمائها من المواطنين والمقيمين على أرضها الطاهرة".

 


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