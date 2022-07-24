نادلة أمريكية أصيبت بصدمة.. عميل ترك لها بقشيشا 3 آلاف دولار

أصيبت نادلة فى أحد المطاعم الأمريكية بحالة من الصدمة بعد أن ترك لها أحد العملاء بقشيشا سخيا للغاية رغم أن فاتورته كانت 13.25 دولارا فقط، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

وتناول إريك سميث، وهو عميل من خارج المدينة بتناول طبق سترومبولى محلى الصنع فى مقهى ألفريدو فى سكرانتون بولاية بنسلفانيا فى يونيو الماضى. وعندما حان وقت دفع ثمن وجبته، كان معجبا للغاية بها وبالخدمة التى حصل ليا حتى أن كتب إكرامية 3 آلاف دولار للسيدة التى قدمت له الطعام مارينا لامبارت. وقال مات مارتينى المدير فى مطعم ألفريدو فى بيانـ إن عندما حان وقت دفع الشيك الخاص به، جاءت لامبرت إليه والدموع فى عينيها، وتهتز، وقال إن عميلا ترك لها إكرامية 3 آلاف دولار على فاتورته التى بلغت قيمتها 13.25 دولار.

وقال مدير آخر بالمطعم يدعى زاخارى جاكوبسون، الذى كان فى المطعم عندما زاره سميث إن المطعم يخدم زبائن فى كافة مناحى الحياة. وقال جاكبسون أنه كان يزور المطعم فى يوم عطلته الأسبوعى، عندما تلقت لامبارت الإكرامية السخية.

وسأل جاكبسون سميث عن سبب إكراميته السخية غير المتوقعة، فقال أنه كان يشارك فى عمل بالعملة المشفرة، وكان يحاول رد الجميل للمجتمع. حيث أنه ينتمى أساسا للمنطقة. وقال جاكبسون إن المعطم لم يتلقة أبدا إكراميا بهذا الحجم.

وكتب العميل على إيصال بطاقته الاتمانية " إكرامية من أجل المسيح"، فى إشارة إلى أحد الترندات على السوشيال ميديا، بحسب ما يقول جاكوبسون. وكانت العبارة تشير على ما يبد إلى حساب انستجرام يحمل نفس العبارة، والذى إداره شخص مجهول على مدار سنوات وكان يترك بقشيشا كبير فى فواتير المطاعم.