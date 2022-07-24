رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تخريج طلاب الماجستير المهنى بكلية التجارة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية ، حفل تخريج 174 من قيادات الصف الثانى، الحاصلين على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين "EMBA" وماجستير المحاسبة المهنية، وذلك بحضور الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية الأسبق وعميد الكلية السابق، ووكلاء الكلية، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وعدد من رجال الصناعة والتجارة، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة.

وفى كلمته هنأ رئيس الجامعة الحضور بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة والتى مثلت نقطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، لافتاً إلى ثورة 30 يونيو والتى كانت بمثابة إمتداد لثورة 23 يوليو وتصحيح لمسار الجمهورية الجديدة، والتى تؤسس نسقًا فكرياً واجتماعياً وإنسانيا شاملاً لبناء إنسان ومجتمع متطـور، ووجه كلمته إلى الخريجين مهنئاً إياهم بالتخرج ومتمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية والقيام بدورهم فى النهوض بالوطن العزيز وتحقيق طموحاته في حاضر ومستقبل مشرق، يظلله الأمن والاستقرار، وتزدهر فيه التنمية.

وأعرب الدكتور الصيفى فى كلمته عن سعادته بتخريج جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة إدارياً ومالياً، موضحاً توجه الكلية إلى التوسع في تقديم البرامج المهنية بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، وداعياً الخريجين إلى الاستمرار في التعلم وصقل مهاراتهم حيث تتطلب المرحلة المقبلة تعليماً وتدريباً مستمراً وبمواصفات متقدمة لمواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال عالمياً.