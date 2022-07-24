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طالب بجامعة الإسكندرية يفوز بالميدالية الفضية فى البطولة العربية للسباحة

الأحد، 24 يوليه 2022 09:47 ص
طالب بجامعة الإسكندرية يفوز بالميدالية الفضية فى البطولة العربية للسباحة البطولة العربية للسباحة
الإسكندرية أسماء على بدر

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فاز الطالب ياسين الشماع بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بالميدالية الفضية فى سباق 200 متر ظهر فى البطولة العربية للسباحة التى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية .

وكان قد هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب جامعة الإسكندرية الذين حققوا مراكز متقدمة فى منافسات بطولة أفريقيا للجمباز الفنى للكبار والناشئين التى تستضيفها مصر حاليا، وتعقد بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وهم الطالب عمر العربى بالفرقة الأولى بكلية الهندسة وأحرز 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، والطالب محمد منتصر بكلية التربية الرياضية بأبى قير وأحرز 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، والطالب زياد إبراهيم وأحرز ميدالية ذهبية، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح فى إحراز البطولات الدولية.

تقام بطولة أفريقيا للجمباز الفنى للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول هى الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوى والمغرب ومصر البلد المضيف.

 


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