"الأقصر بلدنا بلد سياح".. إقبال مميز على رحلات سفارى الجبال للاستمتاع بالطقس المميز

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من الرواج السياحي بتوافد الأفواج من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة والأجواء المبهجة، حيث يقوم العاملون بالقطاع السياحي بالعمل على تنويع الخدمات السياحية للأفواج لجذب مزيد من السياح وفتح أسواق سياحية جديدة، ومؤخراً تم العمل فى منتج مختلف من نوعه وهو "سفارى الجبال" فى وقت الفجر خلال انطلاق رحلات البالون لتزين السماء.

وفى هذا الصدد يقول أسامة عبد الغني، المدير العام لإحدى الشركات السياحية العاملة في الأقصر، إنه بجانب تفرّد الأقصر بالعديد من الأنماط السياحية التي قد لا يراها السائح في مقصد سياحي آخر، مثل "البالون الطائر – المنطاد"، الذي يشهد تسيير قرابة 11 ألف رحلة في العام، وجولات عربات الحنطور، ورحلات المراكب الشراعية في وسط نهر النيل الخالد، وتجول السياح بين المقاهي والأسواق التراثية، فإن نمط سياحي جديد قد عرفته الأقصر بالفعل خلال الفترة الماضية، وهو "سياحة السفاري بالجبال" والتي كانت غائبة عن الأقصر خلال السنوات الماضية.

ويضيف أسامة عبد الغني لـ"اليوم السابع"، أن مناطق عدة في البرين الشرقي والغربي، باتت بيئة مناسبة لمثل هذا النمط من السياحة، مؤكدا على إقبال السياح على ذلك المنتج السياحي، الذي ربما ينتمي بجانب البالون الطائر لما يعرف بسياحة المغامرة، موضحاً أن الأقصر بما تملكه من مقومات سياحية فريدة وآثار خالدة تجذب أنظار العالم، إضافة إلى المشروع الأثري الضخم الذي شرفت الأقصر بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه، وهو مشروع كشف وإحياء طريق المواكب المعروف بطريق الكباش الفرعوني، وكذلك تطوير كورنيش النيل، والمشروع المرتقب لإقامة كورنيش آخر للنيل بالضفة الغربية من الأقصر، كلها عوامل تصب في خدمة القطاع السياحي، وتُنبئ بموسم سياحي ناجح بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وأكد مدير شركة السياحة بالأقصر، ضرورة تطوير خطط الترويج السياحي، جنبا إلى جنب مع مساعي الاقصريين لتنويع المنتج السياحي، والعمل على ربط مطار الأقصر بمطارات مدن مصر السياحية الأخرى مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم واسوان برحلات طيران منتظمة، مع تسيير شركة مصر للطيران لرحلات منتظمة أيضا لعدد من الأسواق السياحية العالمية مثل الصين واليابان وبلدان شرق آسيا، وذلك لتيسير وصول عشاق مصر من العالم إلى مقاصد مصر السياحية المختلفة، وفي مقدمتها مقاصد السياحة الثقافية في كل من الأقصر وأسوان.















