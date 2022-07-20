اليوم السابع
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رحلات البالون الطائر تعود للتحليق فى سماء الأقصر فجرا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:58 ص
رحلات البالون الطائر تعود للتحليق فى سماء الأقصر فجرا البالون الطائر
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد أرض مطار البالون الطائر فى غرب محافظة الأقصر، فجر اليوم الأربعاء، عودة تحليق الرحلات بصورة طبيعية والتى تقل الأفواج السياحية من حول العالم، وذلك عقب انحراف إحدى البالونات منذ يومين. 
 
كانت قررت سلطة الطيران المدنى المصري استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر إعتبارا من صباح اليوم الأربعاء 20 يوليو، بعد أن تم تعليق الرحلات لمدة يوم واحد فقط إثر واقعة انحراف بالون طائر صباح أمس الأثنين والتلامس مع بالون آخر كان على متنه 28 راكباً وصلوا جميعا بسلام وأمان بعد هبوط البالون إلى الأرض. 
 
على إثر هذه الواقعة، اتخذت سلطة الطيران المدني المصرى قرارا بتعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر مؤقتاً لحين إشعار آخر، حيث تم إيفاد لجنة مختصة من مفتشي السلامة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى للتحقيق في الواقعة وقامت اللجنة بمجرد وصولها بمراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع البالون الطائر والتأكد من سلامة جميع الإجراءات وكذلك سلامة جميع ركاب البالون محل الواقعة وعدم وجود أي شكاوي للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق حيث أشادوا بالإجراءات التي تمت فى أثناء عملية الهبوط الاضطراري.
 
وبناء على ذلك فقد اتخذت سلطة الطيران المدنى قرارها باستئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر مع استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات.
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