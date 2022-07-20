محافظ بنى سويف يستقبل وفد كلية لاهوت المثال المسيحى الإنجيلية

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفد كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي بالشراكة مع كلية لاهوت اكسبلورنيشنز التابعة للطائفة الإنجيلية، وضم الوفد: القس كمال لطفي رئيس مجمع المثال المسيحي، رئيس مجلس إدارة الكلية والدكتور القس جون سامي رئيس مجلس أمناء الكلية،الدكتور نادرميشيل مدير الكلية بمصر والوطن العربي وأوروبا، والدكتور هاني سميح نائب مدير الكلية لشؤون الطلاب ،الدكتور بهجت عدلي العميد الأكاديمي ورضا عزت الصحفي والمتحدث الإعلامي للكلية، والقس هاني نجيب مدير فرع المنيا والقس فيليمون عازر راعي الكنيسة المعمدانية ببني سويف ، وشهد اللقاء حضور : النائبة : سهام بشاي

رحب المحافظ بوفد الكلية الذي يحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بقسمَ البكالوريوس بفرع الكلية في محافظة بني سويف، بقاعة الكنيسة المعمدانية، مؤكدا على أن الاستراتيجية التنموية التي تعمل من خلالها المحافظة تعتمد بشكل كامل على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركاء التنمويين في مختلف المجالات، والعمل من خلال فريق عمل شامل ومتكامل تتضافر داخل مكوناته كل الجهود لتحقيق نقلة تنموية في مختلف المجالات.

ورحب محافظ بني سويف بكل المجالات التعاون التي يمكن التعاون فيها في مختلف مجالات التنمية ، لاسيما وأن المحافظة لديها استراتيجية تنموية تركز على النهوض بـ 6 قطاعات تنموية واقتصادية : الصناعة ، الزراعة ، السياحة ، اللوجستيات ، المشروعات الصغير ، التكنولوجيا والاتصالات ، في اطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أشاد الوفد بالمشروعات التنموية العملاقة بالمحافظة التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل محطة كهرباء بني سويف، ومحور عدلي منصور والمناطق الصناعية والجامعات المتنوعة، ومبادرة حياة كريمة التي ستنهض بالريف المصري بشكل كامل وغيرها من مئات المشروعات التي غيرت من مستوى وجودة حياة المواطن السويفي.

فيما أثنى الوفد على جهود المحافظ التي أسفرت عن مشروعات ساهمت بشكل كبير في تغيير طبيعة الحياة والوضع الاقتصادي والاستثماري ببني سويف، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في رؤية القيادة السياسية الواعية التي تتبنى مشروع قومي لتمكين الشباب ، والذي أثمر عن محافظ شاب نشيط وأحدث فارقا واضحا بالمحافظة.

كما حرص الوفد على إهداء المحافظ "د.محمد هاني غنيم"درع الكلية ، تقديرا لجهوده التنموية بمحافظة بني سويف كإحدى محافظات الصعيد.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء