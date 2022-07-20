محافظ بنى سويف يستقبل وفد كلية لاهوت المثال المسيحى الإنجيلية

رحب المحافظ بوفد الكلية الذي يحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بقسمَ البكالوريوس بفرع الكلية في محافظة بني سويف، بقاعة الكنيسة المعمدانية، مؤكدا على أن الاستراتيجية التنموية التي تعمل من خلالها المحافظة تعتمد بشكل كامل على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركاء التنمويين في مختلف المجالات، والعمل من خلال فريق عمل شامل ومتكامل تتضافر داخل مكوناته كل الجهود لتحقيق نقلة تنموية في مختلف المجالات.
ورحب محافظ بني سويف بكل المجالات التعاون التي يمكن التعاون فيها في مختلف مجالات التنمية ، لاسيما وأن المحافظة لديها استراتيجية تنموية تركز على النهوض بـ 6 قطاعات تنموية واقتصادية : الصناعة ، الزراعة ، السياحة ، اللوجستيات ، المشروعات الصغير ، التكنولوجيا والاتصالات ، في اطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه، أشاد الوفد بالمشروعات التنموية العملاقة بالمحافظة التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل محطة كهرباء بني سويف، ومحور عدلي منصور والمناطق الصناعية والجامعات المتنوعة، ومبادرة حياة كريمة التي ستنهض بالريف المصري بشكل كامل وغيرها من مئات المشروعات التي غيرت من مستوى وجودة حياة المواطن السويفي.
فيما أثنى الوفد على جهود المحافظ التي أسفرت عن مشروعات ساهمت بشكل كبير في تغيير طبيعة الحياة والوضع الاقتصادي والاستثماري ببني سويف، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في رؤية القيادة السياسية الواعية التي تتبنى مشروع قومي لتمكين الشباب ، والذي أثمر عن محافظ شاب نشيط وأحدث فارقا واضحا بالمحافظة.
كما حرص الوفد على إهداء المحافظ "د.محمد هاني غنيم"درع الكلية ، تقديرا لجهوده التنموية بمحافظة بني سويف كإحدى محافظات الصعيد.
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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