قمة مصرية - صربية فى بلجراد.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "ألكسندر فوتشيتش: أفتخر شخصيا بوجود قائد بحكمة الرئيس السيسى.. قمة مصرية - صربية فى بلجراد.. الرئيس السيسى يرحب بتعظيم التعاون مع الجانب الصربى فى مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية والسياحية ويشيد بمتانة العالقات بني البلدين.. و"فوتشيتش" يشيد بالطفرة التنموية الملحوظة بمصر.. توافق على مواصلة آلية المشاورات السياسية.. الرئيس السيسى: أكدنا على أهمية إيجاد البدائل والحلول لتجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

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