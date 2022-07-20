اعرف فوائد روتين النوم الصحى.. لتجنب الإرهاق وتشوش الدماغ

كتبت ميرفت رشاد

مع سرعة الحياة يتجاهل الكثيرون النوم بشكل جيد، ويسهر الأشخاص طوال الليل لإنهاء المهام والمشاريع، أو الاستعداد للامتحانات، أو الاستعداد لاجتماع مهم، أو لعب ألعاب الفيديو، أو مشاهدة الأفلام كل هذه العادات السيئة تعطل روتين النوم، وتسبب بعض المشاكل الصحية، وفقا لما نشره موقع healthshots.

لماذا يجد معظم الناس صعوبة فى تكوين روتين للنوم؟

يبدأ الأمر كله بتأخير النوم لليلة، والسهر لليلة واحدة يتحول إلى ليلتين في الأسبوع ويتطور تدريجيًا إلى درجة أنه لم يعد لدى المرء نمط نوم صحى، فإن عدم وجود إشارات قوية تشير إلى دماغك للانتقال إلى وضع النوم يمكن أن يجعل الدماغ مرتبكًا فيما يتعلق بالوقت الذى يريد فيه المرء النوم أو أخذ قيلولة لبضع ساعات فقط.

ما الآثار السيئة لعدم اتباع روتين نوم سليم؟

عندما يكون لدى الشخص نمط نوم غير منتظم، سيلاحظ أنه حتى بعد النوم لمدة 7 ساعات، فإنه يشعر بالإرهاق، وهذا بسبب عدم وجود روتين يعطل وظائف الدماغ لإعادة ترتيب المعلومات وإرسال إشارات إلى الخلايا العصبية للتواصل ولا يتلقى الجسم أمر الإصلاح والشفاء واستعادة الطاقة لليوم التالى، هذا هو السبب فى أن الأشخاص الذين يعانون من أنماط نوم غير منتظمة والأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة جدًا يعانون من التهيج وتشوش الدماغ، قد يجد هؤلاء الأشخاص أيضًا صعوبة فى تجربة موقف إيجابى تجاه المواقف المختلفة ويجدون صعوبة فى إدارة الوقت والتوتر.

سبب الحاجة إلى روتين نوم صحى

إن نمط النوم المنظم يتم توجيهه إلى حد كبير من خلال نظام غذائي جيد، وعادات روتينية، وروتين نوم سليم، وإشارات النوم، ويساعد القدر الصحي من النوم المنظم الحالة المعرفية للعقل على العمل عند المستويات المثلى، ويساعد النوم في تقليل التوتر وإدارته بشكل أفضل، ويحفز العقل على التفكير بشكل أكثر إبداعًا، ويبني إطارًا إيجابيًا للعقل، يتمتع الأشخاص الذين يمارسون أنماط نوم منظمة بقلب صحي وزيادة معدل الأيض أثناء الانخراط في أنشطة إنتاجية، هذا يساعد على تحسين تدفق الدم ويعزز الجسم للحفاظ على لياقته ونشاطه.