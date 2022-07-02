الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. غلق 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 6 ساعات غدا السبت، 02 يوليه 2022 05:25 م المترو - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: طلاب الثانوية العامة "المكفوفون" يؤدون امتحان الجغرافيا "ورقة أولى" الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة على كافة الأنحاء بسبب منخفض الهند الموسمى مركز الأزهر للفتوى يوضح 4 عيوب بالأضحية تمنع ذبحها.. تعرف عليها بوابه الوظائف الحكوميه.. رابط التقديم لوظائف مسابقة 30 ألف معلم ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان 40 أهم الأسئلة المتوقعة فى الكيمياء.. مراجعة شاملة وتدريب على امتحان الثانوية لازم تشوفها قبل دخول اللجنة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجغرافيا للثانوية "فيديو" محافظ الجيزة: مواقف سرفيس وساحات انتظار أسفل محور الفريق كمال عامر "فيديو" التموين: توجيهات الرئيس بتوفير مخزون السلع مكنت الدولة من تجاوز أزمة كورونا المحطات النووية تحتفل بالمعينين الجدد وأداء قسم الولاء.. صور الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة غلق 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 6 ساعات غدا.. اعرف السبب محافظ القاهرة يسلم 24 عقد حق انتفاع لحرفيى الفواخير بعد تقنين أوضاعهم المترو مترو الانفاق اخر الاخبار اهم الاخبار اخبار مصر الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات..التعليم العالى: تطعيم مليون شخص من منتسبى الجامعات بلقاح كورونا السبت، 09 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية وحرر محضر إثبات حالة السبت، 27 فبراير 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التضامن تغلق غدا باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021 السبت، 13 فبراير 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. القوى العاملة تعلن عن 4219 فرصة عمل برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه السبت، 06 فبراير 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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