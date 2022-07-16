للنباتيين.. أطعمة تحتوى على أكبر قدر من البروتين

أصبح الكثيرون يتبعون النظام الغذائي النباتى وهو يعني عدم استهلاك منتجات الألبان أو اللحوم، ولكن نظرًا لأن النظام الصحي السليم يجب أن يشتمل على جميع العناصر الغذائية الأساسية، فإن النظام النباتي يحرم الشخص من نظام غذائي غني بالبروتين يتكون أساسًا من منتجات مبسترة أو حيوانية، لكن هناك العديد من المنتجات النباتية التي تحتوي على البروتين والتي يمكن أن يتناولها النباتيون، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
البروتين
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