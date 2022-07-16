أخبار مصر.. الرئيس السيسي بقمة جدة: لا مكان للميليشيات ولا لداعميها

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية، مع زعماء الدول الخليجية والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.
الرئيس السيسى يؤكد ثوابت سياسة مصر تجاه دعم العراق وأهمية تنفيذ المشروعات المشتركة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جدة مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لاسيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مؤكداً في هذا الخصوص أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.
الرئيس السيسي: قمة جدة تأتى فى لحظة استثنائية من تاريخ المنطقة والعالم
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قمة جدة تأتى فى لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، كما تحمل دلالة سياسية واضحة .
الرئيس السيسي: لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفرون لها المال والسلاح
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقاربة 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة، أولها إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل سيفتح آفاقا للسلام والاستقرار في المنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة لحل نهائي لعملية السلام لا رجعة عنه.
بايدن يعرب عن تطلعه لنجاح استضافة مصر قمة المناخ "كوب 27"
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه للمرة الأولى منذ 11 سبتمبر نحن هنا في المنطقة من دون عمليات أو حروب، مؤكدا أن المنطقة تعيش أعلى درجات توحدها.
الرئيس السيسي: التنسيق المصرى الكويتى دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى
مدبولى يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية
ولى العهد السعودى: زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
قال ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن اجتماع جدة اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات كبرى، مشيرا إلى أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية.
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استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 990 جنيها للجرام
تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار ملحوظ عند مستويات 990 جنيها للجرام من عيار 21، بالتزامن مع إغلاق سوق الذهب عالميا على هبوط بنسبة 2 % لتهبط أونصة الذهب إلى 1705 دولارات بسبب ارتفاع الدولار في ظل توقعات رفع مرتقب للفائدة في أمريكيا بنسبة 1 % هذا الشهر.
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الحكومة: تم تخصيص 93.4 مليار جنيه لحماية المواطنين من آثار حرب أوكرانيا
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ارتفاع بالرطوبة وأجواء حارة فى القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .
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