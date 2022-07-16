اليوم السابع
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أخبار مصر.. الرئيس السيسي بقمة جدة: لا مكان للميليشيات ولا لداعميها

السبت، 16 يوليه 2022 06:00 م
أخبار مصر.. الرئيس السيسي بقمة جدة: لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الرئيس عبد الفتاح السيسي

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية، مع زعماء الدول الخليجية والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

الرئيس السيسى يؤكد ثوابت سياسة مصر تجاه دعم العراق وأهمية تنفيذ المشروعات المشتركة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جدة مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لاسيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مؤكداً في هذا الخصوص أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.

 
 

الرئيس السيسي: قمة جدة تأتى فى لحظة استثنائية من تاريخ المنطقة والعالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قمة جدة تأتى فى لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، كما تحمل دلالة سياسية واضحة .


الرئيس السيسي: لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفرون لها المال والسلاح

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقاربة 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة، أولها إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل سيفتح آفاقا للسلام والاستقرار في المنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة لحل نهائي لعملية السلام لا رجعة عنه.

 

بايدن يعرب عن تطلعه لنجاح استضافة مصر قمة المناخ "كوب 27"

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه للمرة الأولى منذ 11 سبتمبر نحن هنا في المنطقة من دون عمليات أو حروب، مؤكدا أن المنطقة تعيش أعلى درجات توحدها.

 

الرئيس السيسي: التنسيق المصرى الكويتى دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى جدة، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.
 

مدبولى يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
 

ولى العهد السعودى: زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

قال ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن اجتماع جدة اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات كبرى، مشيرا إلى أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية.

 

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة  رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 

التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدرسة الضبعة للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح

أعلنت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للإلتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بمدنية الضبعة - مطروح) للعام الدراسى 2023/2022، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
 

استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 990 جنيها للجرام

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار ملحوظ عند مستويات 990 جنيها للجرام من عيار 21، بالتزامن مع إغلاق سوق الذهب عالميا على هبوط بنسبة 2 % لتهبط أونصة الذهب إلى 1705 دولارات بسبب ارتفاع الدولار في ظل توقعات رفع مرتقب للفائدة في أمريكيا بنسبة 1 % هذا الشهر.

 

الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت 23 ألفا و568 كشفا طبيا للحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 23 ألفا و568 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الجمعة، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتى تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.
 

9 مرشحين على مقعد نقيب المحامين فى اليوم الأول لفتح باب الترشح

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، عن ترشح 9 محامين في اليوم الأول من عملية استقبال الأوراق، والتي استمرت من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين .
 

‫حديقة الحيوان تعلن استقبال نصف مليون زائر خلال إجازة عيد الأضحى

أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان فى الجيزة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تجاوز 500 ألف زائر للاستمتاع بوسائل الترفيه والتطوير الجديد الذى تشهده الحديقة خلال الفترة الماضية، نتيجة للدعم الذى يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. 
 

الصحة: فحص 3.28 مليون طفل بمبادرة الرئيس لفحص وعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ 3 ملايين، و280 ألف طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.
 

الحكومة: تم تخصيص 93.4 مليار جنيه لحماية المواطنين من آثار حرب أوكرانيا

على مدار 5 أشهر حتى الآن، وتحديداً فى فبراير 2022 بدأت حرب روسيا وأوكرانيا، والتى نتج عنها تداعيات وظروف استثنائية أثرت على العالم بأكمله، وكذلك مصر، إلا أن الحكومة المصرية عملت منذ البداية على التعامل مع تلك الأزمة بشكل احترازى وسريع وفعال فى ضوء مساندة مجلس النواب، وهو ما أكدته وزارة المالية فى بيانها المالى الموجه للبرلمان حول موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتبارا من 1 يوليو الجارى.

الداخلية: انتشار الضباط في الشوارع للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

كثفت وزارة الداخلية جهودها لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات، واتخاذ الإجراءات التنسيقية، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، وكذا منع احتكار المواد البترولية.
 

الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة أسيوط الجديدة

أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (٢١م٢ : ١٠١ م٢)، و 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (٣٣م٢  : ٦٣م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب طرح كافيتريا بمحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022.
 
 

التعليم: التقديم لمسابقة 30 ألف معلم مستمر حتى 24 يوليو الجارى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم لمسابقة 30 ألف معلم مستمر ومتاح حتى 24 يوليو الجارى، إلكترونيا ولا تقبل أي طلبات تقديم فى أي مكان أخر او بعد هذا التاريخ.
 
 

فتح باب الترشح فى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب

بدأت النقابة العامة للمحامين، صباح اليوم السبت، تلقى أوراق الترشح فى الانتخابات على منصب نقيب المحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، والتى تعقد يوم 4 سبتمبر القادم، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء الموافق 20 يوليو.
 
 

ارتفاع بالرطوبة وأجواء حارة فى القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .

 
 
 

 


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